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Van'da çadırda yangın: 2 ölü, 1 yaralı VAN (A.A)

18 Kasım 2011 11:16

-Van'da çadırda yangın: 2 ölü, 1 yaralı VAN (A.A) - 18.11.2011 - Van'da bir çadırda çıkan yangında 2 çocuk öldü, 1 kişi yaralandı. Valilik Kriz Merkezi'nden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Karpuzalan Mahallesi'ndeki bir çadırda sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında, çadırda bulunan 2 çocuk öldü, 1 kişi de yaralandı.  Yetkililer ölen çocuklar ile yaralanan kişinin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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