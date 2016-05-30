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Van’da bombalı tuzak; 2 polis şehit oldu

Şırnak’tan ve Siirt’ten de birer şehit haberi geldi

30 Mayıs 2016 16:01

Van’ın Hacıbekir Mahallesi’nde zırhlı polis aracının geçişi sırasında PKK’lılar tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 polis memuru şehit oldu, 1 polis yaralandı. Bu sabah Şırnak'ta PKK’lılar arasında çıkan çatışmada bir Özel Harekat polisi şehit düştü. Genelkurmay Başkanlığı ise Siirt Pervari'de çatışmada ağır yaralanan bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, bombalı saldırı, bugün saat 11.00 sıralarında merkez İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi Hisar Sokak’ta bulunan Dumlupınar İlk ve Orta Okulu yakınlarında meydana geldi.

PKK’lılar tarafından daha önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı, zırhlı polis aracının geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlatıldı. Meydana gelen patlamada 2 polis memuru şehit olurken, 1 polis memuru da yaralandı. Yaralı polis memuru hastanede tedavi altına alınırken, bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.

 

 

 

 

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