Van'da Bizans dönemine ait 523 sikke ele geçirildi

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN\'da jandarma ekiplerinin yolcu otobüsünde yaptığı aramada, bir yolcunun üzerinde ve çantasında Bizans dönemine ait 523 sikke ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, Gevaş\'ın Balaban Jandarma Asayiş Kontrol Noktası\'nda şehirler arası turizm firmasına ait yolcu otobüsünü durdurararak arama yaptı. Yapılan aramalarda İstanbul\'a gitmek üzere seyahat eden bir kişinin üzerinde ve çantasında yapılan aramalarda, Bizans dönemine ait 523 sikke ele geçirildi. Ele geçirilen sikkelere Van Müze Müdürlüğü\'ne gönderilmek üzere el konulurken, gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Sikkelerin değerinin ise 3 milyon TL olduğu belirtildi.



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