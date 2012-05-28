Van'da bir okulun zemini 45 dereceye kadar ısındı

Van'da 130 öğrencinin eğitim gördüğü bir köy ilköğretim okulunun zeminindeki sıcaklık 45 derece kadar çıktı. Bunun üzerine okulda eğitime ara verildi.

Okulda görevli Abdurrahman Songül'ün dersliklerdeki çöpleri topladığı esnada zeminde aşırı ısınma olduğunu fark etmesi sonucu ortaya çıkan durum, okul müdürü tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirildi.

Görevliler, sıcaklığın 45 dereceye kadar yükseldiğini tespit etti.

Bunun üzerine, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ısınmanın nedeni ortaya çıkıncaya kadar eğitime ara verilmesini kararlaştırdı.

Kaymakam Erol Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, konudan bilgisi olduğunu gerekli yerlerle yazışma yapıldığını belirterek, ''İnceleme yapılmasını bekliyoruz. Sonuç çıkmadan okula öğrenci almayacağız'' dedi.

Abdurrahman Songül ise, ''Önce ateşimin çıktığını sandım. Daha sonra yerin ısındığını fark ettim. Öğretmenlere anlatınca onlar da baktılar. Bir derece getirip bıraktılar. Zemine bırakılan derece bir anda 45 dereceye yükseldi'' diye konuştu.

Köy muhtarı Şahyettin Güneş de okul zeminindeki ısınmadan dolayı köylülerin tedirgin olduğunu belirterek, ''Bu ısınma hayra alamet mi değil mi bilemiyoruz? Ancak bu işlerden anlayan kişilerin incelemesi sonucunda bu belli olacak. Biz de şu an korku ve endişe içerisindeyiz. Bu zemin kendi kendine neden ısınıyor? Sınıfta biraz kaldıktan sonra terlemeye başlıyoruz. Burada acilen inceleme yapılarak bize bilgi verilmesini bekliyoruz.'' dedi.