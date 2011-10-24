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Yaşam

Van'da bir mucize kurtuluş daha ERCİŞ (A.A)

24 Ekim 2011 20:48

-Van'da bir mucize kurtuluş daha ERCİŞ (A.A) - 24.10.2011 - Van'ın Erciş ilçesinde bir genç, yaklaşık 27 saat kaldığı enkazın altından sağ çıkarıldı. Edinilen bilgiye göre, arama kurtarma ekipleri Candaşlar Sokak'taki beton yığınlarının altında 20 yaşındaki Emrullah Toprak adlı gencin olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Türk ve Azeri kurtarma ekiplerinin yaklaşık 8 saat süren yoğun çabasının ardından Toprak, beton yığınlarının arasından sağ çıkarıldı. İnternet kafede olduğu sırada depreme yakalanan gence, mahsur kaldığı sürede babası Halil ve kardeşi İsmail Toprak'ın moral verdiği öğrenildi. Babası ve kardeşi, Emrullah'ın enkaz altından çıkarılışı sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Kalp rahatsızlığı bulunan akrabası Ayfel Toprak, Emrullah'ın ambulansa bindirilmesi sırasında fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı.

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