Van'da binlerce kişi 'Kudüs' için yürüdü

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıdıklarını açıklaması Van\'da binlerce kişinin katıldığı yürüyüşle protesto edildi.

Protesto yürüyüşüne siyasi parti temsilcileri, sendika temsilcileri, sivil toplu örgütleri ve vatandaşlar katıldı. 54 Sivil Toplum Kuruluşunun (STK) birleşiminden oluşan Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi tarafından ABD Başkanı Donald Trump\'ın, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma ve Tel Aviv\'deki büyükelçiliklerini Kudüs\'e taşıma kararı nedeniyle Kurtuluş Parkı önünde bir araya gelen binlerce kişi, ellerinde Filistin ve Türk bayrakları ile ABD ve İsrail\'i kınayan dövizlerle Maraş Caddesi\'nden Beşyol Meydanı’na kadar yürüdü.

Yoğun güvenlik önlemleri altında Beşyol Meydanı\'nda bulunan Hz. Ömer Camisi avlusunda toplanan binlerce kişi, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı. Yürüyüşü düzenleyen Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi adına açıklama yapan Memur-Sen Van Şube Başkanı Osman Ayşin, ABD\'nin aldığı karar ile asıl amacının İslam birliğini parçalamak olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

\"Burada ABD ve işbirlikçilerine sesleniyorum. İşte Van, işte Türkiye, bugün tüm Müslümanlar meydanlarda. Demek ki bizi bir araya getiren ortak değerlerimizdir. Dili, dini, ırk, mezhebi ve partisi ne olursa olsun bizi, biz yapan değerlerimizdir. Dün böyleydi, bundan sonra da böyle olacak. Bizim ortak değerimiz İslam\'dır. İslam\'a sımsıkı sarıldıkça kimsenin gücü bize yetmez ve bizi bölüp parçalayamayacaktır. Asıl mesele; İslam\'ı parçalamaktır. Bizi Türk, Kürt, şucu- bucu ayrıştırmaya kimsenin gücü yetmeyecek. Hep birlikte Türkiye\'yiz. FETÖ terör örgütü ve DEAŞ terör örgütü de ABD ve işbirlikçilerinin bir projesiydi. Düşünün DEAŞ şimdi nerede, İsrail\'e bir kurşun sıktı mı? FETÖ terör örgütü ve destekçileri şimdi nerede? Hep terör örgütü ile bizi bölmeye ve parçalamaya çalışmadılar mı? Şimdi de ekonomi ile vurmaya çalışıyorlar ama başaramayacaklar.\"

Memur-Sen Van Şube Başkanı Osman Ayşin, ABD\'nin Ortadoğu\'da kan dökerek, silah satmayı ve bedava petrol almayı amaçladığını söyledi. Ayşin, şöyle dedi:

\"Yanı başımızda komşularımız Irak ve Suriye’yi bölmediler mi? Ortadoğu’nun en güçlü devleti Mısır\'a ne oldu? Libya ve birçok İslam ülkelerine müdahale etmediler mi? Bunların gücü hep gözyaşı ve kan üzerine kurulmuştur. Kan dökecekler ki karşılığında silah satıp, bedava petrol alsınlar diye. Bir zamanlar Rusya’ya diz çöktüren Afganistan’ı ne hale getirdiler. Şimdi de İslam’ın en büyük kalesi olan, asıl gayeleri Türkiye’ye diz çöktürmek. Başaramayacaklar, Türkiye bir kabile devleti değil. Türkiye bir dünya devletidir. Amerika ve işbirlikçileri bunu böyle bilmelidir. 5 milyona yakın mülteci var. Bu kadar mülteci barındıran bir başka ülke var mıdır? Bulamazsınız. Nerede bir mazlum varsa Türkiye oradadır.\"

Protesto yürüyüşü, Kudüs için yapılan dua ardından sona erdi.

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