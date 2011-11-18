-Van'da beyaz masa kuruldu VAN (A.A) - 18.11.2011 - Van Valiliği vatandaşların ihtiyacını karşılayabilmek için ''Beyaz Masa'' birimi kurdu. Van Valiliği vatandaşların sorunlarını daha rahat iletebilmeleri ve ihtiyaçlarının daha kolay karşılanabilmesi için ''Beyaz Masa'' birimi oluşturdu. Vatandaşların nüfus kayıt bilgilerine göre işlem yapılan masada, kimlik numaralarını söyleyen vatandaşların aldıkları çadır, gıda gibi yardımlar ekrana gelecek, eksiklikleri belirlenerek kendilerine ulaştırılacak. Beyaz Masa, 05.00-21.30 saatlerinde faaliyet gösterecek.