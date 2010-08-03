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VAN'DA BAYKAL'A YAPILAN SALDIRIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA TAMAMLANDI VAN (A.A)

03 Ağustos 2010 19:33

-VAN'DA BAYKAL'A YAPILAN SALDIRIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA TAMAMLANDI VAN (A.A) - 03.08.2010 - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın, partisinin il kongresine katılmak üzere geldiği Van'da, taşlı ve yumurtalı saldırıya uğraması ile ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı. 2 Nisan 2010 tarihinde, CHP Van İl Kongresine katılmak üzere kente gelen eski CHP Lideri Baykal'a kongrenin yapılacağı salona gelişi sırasında yapılan taşlı ve yumurtalı saldırının ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sonucunda hazırlanan 4 sayfalık iddianame, Van 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. Cumhuriyet Savcısı Cihat Gezmen tarafından hazırlanan iddianamede, incelenen görüntü ve fotoğraf kayıtlarından isimleri belirlenen ve aralarında AK Parti İl Başkan Yardımcısı Arslan Yılmaz ile üyelerinin de bulunduğu 16 şüphelinin, ''Kamu görevlisine hakaret ve suç işlemeye tahrik etmek'' suçlarından yargılanmaları isteniyor.  İlgili mahkemenin, 15 gün içinde iddianamenin kabul edilip edilmeyeceğine ilişkin karar vermesi bekleniyor.

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