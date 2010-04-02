Van'da Baykal'a taşlı-yumurtalı protesto

T24 -

CHP İl Kongresine katılmak üzere özel uçakla Van'a gelen Baykal, seçim otobüsü ile kongrenin yapıldığı Beyaz Saray Düğün Salonu'na hareket etti. Beyaz Saray Düğün Sarayı önüne gelen seçim otobüsüne, burada bekleyen grup tarafından yumurta atıldı.Bir süre otobüste bekleyen Baykal, polisin oluşturduğu güvenlik koridorundan kongre salonuna geçti.Polisin, Beyaz Saray Düğün Salonu önünde bekleyen grubu dağıtmaya çalıştığı belirtildi.