T24 LogoT24 Logo
Gündem

Van'da Baykal'a taşlı-yumurtalı protesto

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Van'da bir grup taş ve yumurtalarla protesto edildi.

02 Nisan 2010 03:00

T24 - CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Van'da bir grup taş ve yumurtalarla protesto edildi.

Baykal, Van'davatandaşların protestosuna uğradı/Foto Galeri

CHP İl Kongresine katılmak üzere özel uçakla Van'a gelen Baykal, seçim otobüsü ile kongrenin yapıldığı Beyaz Saray Düğün Salonu'na hareket etti. Beyaz Saray Düğün Sarayı önüne gelen seçim otobüsüne, burada bekleyen grup tarafından yumurta atıldı.

Bir süre otobüste bekleyen Baykal, polisin oluşturduğu güvenlik koridorundan kongre salonuna geçti.

Polisin, Beyaz Saray Düğün Salonu önünde bekleyen grubu dağıtmaya çalıştığı belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24