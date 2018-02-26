Van'da Ayran Aşı Balık Başı Festivali

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)- VAN\'ın Edremit ilçesi belediyesi tarafından 3\'üncü kez düzenlenen \'Ayran Aşı, Balık Başı\' adı verilen festival renkli görüntülere sahne oldu.Yoğun ilginin olduğu festivalde, katılımcılara 1,5 ton Van Gölü balığı (İnci kefali) ile ayran aşı çorbası ikram edildi.

Van balığı ve Van Gölü\'nü tanıtmak amacıyla ilçeye bağlı Şabaniye Mahallesi\'nde düzenlenen \'3\'üncü Geleneksel Ayran Aşı Balık Başı Festivali, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Mizanci Murat Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen festivale,Van Valisi Murat Zorluoğlu, eşi Sevcan Zorluoğlu, Edremit Kaymakamı Atıf Çiçekli, eşi Aylin Çiçekli, Star Tv Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik, kurum amirleri ile Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk katıldı.

Festivalde konuşan Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, bu yıl 3\'üncüsünü düzenledikleri Ayran Aşı Balık Başı Festivali\'ne vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Başkan Çiçekli,\" Bu kaderin değişmesi gerektiğini ifade etmiştik. Bu kapsamda yapmamız gerekenleri anlattık ve adımlarımızı atmaya başladık. Sizlerin bildiği gibi sahilde 30 yıldır illegal bir şekilde sizlerin sahilde faydalanma hakkınızı gasp eden bu işgalcilerin, işgallerini sonlandırdık ve sizlerin kullanımına açtık. Şimdi sahil bandımız bitmek üzere. İnşallah Nisan ayı içerisinde sizlerin hizmetini açılmış olacak. Yine bununla beraber yazın plajımızı sizlerin hizmetine açtık, binicilik merkezimizi hizmete açtık. Van\'ın, Edremit\'in tanıtımı noktasında elimizden gelen bütün gayreti gösterdik. İstedik ki; Edremit batıdan gelen insanların uğrak yeri olsun ve batıda artık olumsuz haberleriyle bilinmesin. İstedik ki; buradaki güzel insanlar, buradaki güzel hizmetlerle olanaklarla anılsın. Bu kapsamda da adımlarımızı attık. Bu projenin güzel adımıdır Ayran Aşı Balık Başı. Etkinliğimize katılan başta sayın valimize ve diğer bütün davetlilere teşekkür ediyorum\" dedi.

Van Valisi Murat Zorluoğlu ise Edremit Belediyesi\'nin yapmış olduğu hizmetlerin takdire şayan olduğunu belirtti.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Zorluoğlu ve Kaymakam Çiçekli, festivale katılan davetlilere balık ve ayran aşı ikram edildi. Renkli görüntülerin yaşandığı festivalde, Başkan Çiçekli davetlilerle kol kola girerek, müzik eşliğinde halay çekti. Yaklaşık 1.5 ton balığın tüketildiği festivale gelen mahalle sakinleri, düzenlenen etkinlikten dolayı Edremit Belediyesi ve Başkan Vekili Atıf Çiçekli\'ye teşekkür etti.



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