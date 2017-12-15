Van'da atlıboard

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN\'da geçen hafta etkili olan kar yağışı ardından dondurucu soğuk haya yaşamı olumsuz yönde etkilerken, bunu keyifli hale getirenler de oldu. Kar yağışını fırsat bilen Vanlı esnaf ve profesyonel snowboardçu Cem Yaşar, Edremit İlçe Belediyesi\'ne ait olimpik binicilik tesislerinde, atlı snowboruad gösterisi yaparak Türkiye\'de bir ilki gerçekleştirdi. Yaşar, yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Van\'a, kış ayları için de beklediklerini belirtirken, atlı snowboardun inanılmaz keyifli bir deneyim olduğunu söyledi.

Van\'da geçen hafta etkili olan kar yağışı, kent merkezinde eriyip yerini güneşli havaya bırakırken, Edremit ilçesinde yer yer 20 santimetreyi bulan kar, bazıları için farklı ve zevkli yeni deneyimler keşfetmelerine neden oldu. Yerdeki karı fırsat bilen profesyonel snowboardçı Cem Yaşar, ilk defa atın çektiği snowboard üzerinde gösteri yaptı. Edremit ilçe belediyesine ait Çiçekli Mahallesi\'nde bulunan olimpik binicilik tesislerine gelen snowboardçu Yaşar, hareketleri ile nefes keserken, zaman zaman da koşan atın hızına ayak uyduramayıp düştü.

\"KAR YAĞIŞINI ZEVKE DÖNÜŞTÜRMEK İSTEYENLER VAN\'A GELSİN\"

Van\'ı temsilen 3 yıldan bu yana Türkiye şampiyonalarına katılan Yaşar, karı zevke dönüştürmek isteyen yerli ve yabancı turistleri Van\'a beklediklerini söyledi.Yaşar, şöyle dedi:

\"Türkiye\'de ilk atlı snowboard gösterisini ben yaptığım için çok mutluyum.Van\'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı bir sporcuyum. Valilik ve Kaymakamlıklarımızın bu tür organizasyonlara destek olmaları bizim için çok güzel. Van\'daki kış turizmine ve bu konuda gençleri spora yönlendirmek istiyoruz. Türkiye\'de derece yapan öğrencilerimiz de var.Özellikle Edremit ilçesindeki olimpik binicilik tesisleri ile Abalı Kayak Merkezine yerli ve yabancı turistin ilgisini çekmek için de Türkiye\'de ilk kez atlı snowboard yaptım. Benzer bir deneyimi arabayla yapmıştım. Ama atlı snowboardın daha zevkli olduğunu düşünüyorum, herkese de tavsiye ederim.\"

\"TURİSTLERİ VAN\'A BEKLİYORUZ\"

Van Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğünde kayak antrenörlüğü yapan Bülent Kayhan ise, Van\'ın kış sporlarının en güzel yapılabileceği bir il olduğunu belirterek şöyle konuştu:

\"Van: yaz turizminin cenneti diye adlandırılıyor. Kış turizmine de biraz dikkat çekebilmek için atlı snowboard gösterisi yapıldı. Bu oldukça zevkli. Ben de ilk kez buna şahit oldum. Cem arkadaşımız bunu yaptı. Öncelikle bizlere bu imkanları sunan Edremit Belediye Başkanımıza ve Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz.Umarım bu spor yeni bir ses ve soluk getirir. Biz buna \'Atlı snowboard\' diyoruz. Buradaki amacımız; özellikle Edremit Belediyesi\'ne ait Olimpik Binicilik Merkezi\'ni, hem de Abalı Kayak Merkez\'nde yapılan kayak sporuna dikkat çekmek için böyle bir gösteri yapıldı. Lazboardı duymuştuk. Ama atlıboard ilk kez Van\'da yapıldı. Umarım ses getirir.\"

FOTOĞRAFLI