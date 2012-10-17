Van'da Atatürk ve Cumhuriyet okullarının ismi değiştirildi

Van depreminde ağır hasar gören ve yıkılan okulların yerine yenilerini yapılırken, okulların büyük bülümünün adları da değiştirildi. Erciş İlçesi'nde yıkılan Atatürk İlköğretim Okulu'nun yerine yapılan okula, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi adına 'Tenzile Ana İlkokulu ve Tenzile Ana Ortaokulu', Van'daki Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nun yerine yaptırılan okula da, yaptıran televizyoncu Acun Ilıcalı'nın annesi 'İlknur Ilıcalı İlkokulu' adı verildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri işadamı, kişi ve kurumlarla yapılan protokoller gereği bu ad değişikliklerinin yapıldığını, ancak eski isimlerin de TOKİ tarafından yaptırılan yeni okulara verileceğini söyledi.

Van ve Erciş'te 23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de Richter ölçeğine göre meydana gelen 7.2 ve 5.6 büyüklüğündeki depremlerde binlerce ev ve binanın yanı sıra, 1050 derslik de yıkıldı veya hasar gördü. Yetkililer, yıkılan ve yıkımına karar verilen bu dersliklerin yerine ise 2050 dersliğin inşa edildiğini söyledi. TOKİ tarafından 30, işadamı, kurum ve hayarseverlerle yapılan protokoler gereği de 61 okulun yapımına başlandı. Bu okulların büyük bölümü tamamlanıp eğitim- öğretime açılırken, bazılarının da yapımı sürüyor.

Cumhuriyetle yaşıt okul 'Atatürk' adını taşıyordu

Ancak Van kent merkezi ve Erciş İlçesi'nde yıkılan eski okulların yerine yeni yapılan okullara verilen yeni isimler dikat çekti.

Erciş İlçesi'nde 1924'te Van Yolu Caddesi üzerinde 'Merkez İlkokulu' olarak inşa edilen okulun adı, 1944 yılında yapılan değişiklikle 'Atatürk İlkokulu' oldu. Depremde yıkılan bu okulun yerine EVYAP firması tarafından yaptırılan ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı tarafından da temeli atılan 32 derslikli yeni okula, bu kez Başbakan Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ı çağrıştıran 'Tenzile Ana İlköğretim Okulu' ve 'Tenzile Ana Ortaokulu' adı verildi. Okul yeni adıyla eğitim öğretime açılırken, Van kent merkezindeki bir çok okulun adı da bu şekilde değiştirildi.

Kulüpler sözünü tutmadı

Van depreminde yıkılan Cumhuriyet İlkokulu'nun yerine yeniden inşa edilen okula 'İlknur Ilıcalı' adının verilmesinin ardında ilginç bir hikaye ortaya çıktı. 18 Süper Lig kulübü kendi aralarında 2 milyon lira toplayamadıkları için Van halkına verdikleri okul yaptırma sözünü tutamadı. Kulüpler Birliği Başkanı Halil Ünal, “Yaptıramayız çünkü paramız yok” dedi. Bunun üzerine Yapımcı Acun Ilıcalı da tek başına cebinden 2 milyon 200 bin lira harcayıp, Van'ın Cumhuriyet Mahallesi'ne 16 derslikli bir okul yaptırdı.

Van'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nun yerine yaptırılan okula, yapımını üstlenen televizyoncu Acun Ilıcalı'nın annesi 'İlknur Ilıcalı İlköğretim Okulu', Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan Kız Meslek Lisesi'ne 'Vestel Kız Teknik Meslek Lisesi', aynı cadde üzerinde bulunan Kazım Karabekir Lisesi'ne de 'TeliaSonera Anadolu Lisesi' adı verildi.

'Eski isimler TOKİ okullarına verilecek'

Van Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, okul yapımı için 61 kişi ve kurumla protokol imzalandığını, yapılan protokoller gereği bu isimlerin değiştirildiğini belirtirken, eski isimlerin de unutulmayacağını söyledi. Yetkililer, TOKİ tarafından yapılan okullara eski okul isimlerinin verileceğini kaydetti.

Olumlu bulan da var, eleştiren de

Bu değişiklikleri destekleyenler de tepki gösterenler de oldu. Olumlu bulanlar "Okul yaptıranlara teşekkür ediyoruz" derken, eleştiren ise "Birçok okulumuzun ismi eskilere dayanıyor. İsimlerin değişmesi iyi olmadı. Okul isimleri keşke depremden önce olduğu gibi olsaydı. Değiştirmek yerine ek isimler de olabilirdi. Birçok okul ismi eskilere dayanıyor. Bizim geçmişimiz bu isimlerde" diye konuştu.