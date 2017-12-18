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Van'da askerlere moral gezisi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN Valiliği Koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve Kültür Turizm Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, 'Van'ın Değerleri' projesi kapsamında 80 er ve erbaş, kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi

18 Aralık 2017 14:13

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN Valiliği Koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve Kültür Turizm Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, \'Van\'ın Değerleri\' projesi kapsamında 80 er ve erbaş, kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.
Van\'ın tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla, Van İl Jandarma Komutanlığı ve Kültür Turizm Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Protokolle hayata geçirilen \'Van\'ın Değerleri\' projesi kapsamında, Van İl Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan 80 er ve erbaş, kentin tarihi ve kültürel mirasıyla buluşmaları sağlandı. Bir günlük Van gezisine katılan er ve erbaşlara, kentin tarihi ve turistik mekanları tanıtıldı.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ\'un eşlik ettiği gezide, askerler Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüsünde bulunan Kedi Evi, Akdamar Adası ve Van Kalesi\'ni gezdi. Askerler, gezdikleri yerlerde bol bol hatıra fotoğraf çekti.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, askerlerin gezdikleri yerler hakkında bilgiler verirken, gezinin er ve erbaşlara büyük bir moral kaynağı olduğunu, aynı zamanda Van\'ın ülke genelinde tanıtımında da büyük katkı sağlayacağını söyledi.

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