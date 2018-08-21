Van'da askerler, şehit mezarlarını ziyaret etti

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN İl Jandarma Komutanlığı\'nda düzenlenen bayramlaşma programı kapsamında askerler, şehit olan polis, asker ve güvenlik korucularının mezarlarını ziyaret etti.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van İl Jandarma Komutanlığı\'nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Programa, Zoroğlu\'nun yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici de katıldı. Program kapsamında şehit olan polis, asker ve güvenlik korucularının mezarları ziyaret edilip, dualar okundu. Vali Zorluoğlu ve Tuğgeneral Korkmaz, askerlerle sohbet edip bayramlarını kutladı.



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