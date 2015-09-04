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Van'da askere mayınlı saldırı: 1 asker yaralı

Yola döşenen mayın uzaktan kumanda ile patlatıldı

04 Eylül 2015 14:25

Van'ın Başkale ilçesi'nin İran sınırı yakınlarında 2 karakol arasında arama tarama çalışmaları sırasında, iddiaya göre PKK'lılar tarafından yola döşenen mayının uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu 1 asker yaralandı.


Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre olay, Başkale'nin İran sınırı yakınlarında olan Yeşilbulak ile Sualtı Mahalleleleri arasında meydana geldi. Sabah saatlerinde iki karakol arasında mayın arama tarama çalışmalarının yapıldığı sırasında PKK'lı teröristler tarafından önceden yola döşenen mayın, uzaktan kumandayla patlatıldı. Patlamada 1 asker yaralandı. 

Yaralı asker helikopterle getirildiği Van'da Yüzüncü Yıl üniversitesi Tıp Fakültesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nde tedavi altına alınırken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

 

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