Van'da aşiret kavgası: 16 yaralı

Van'ın Çaldıran ilçesinde 2 aşiretin üyeleri arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 16 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Çaldıran ilçe merkezinde, iki aşiretin üyeleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın silahlı ve sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine sopayla yaralanan Abdurrahman Kaya, Erkan Kalay ve Tacdin Temel, Muradiye Devlet Hastanesi, Haydar Koçeroğlu, Aydın, Ersin, Tacdin, Necmettin, Adil ile Mehmet Nesim ve Erdal Erkarakoç, Ömer Eğidi ve Cemal Karakoç ise Çaldıran Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Van'a sevk edildi.



Silahla yaralanan Fevzi, Emrah ve Bahattin Erkarakoç ise ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.



Soruşturmanın sürdüğü ve ilçede güvenlik önlemleri alındığı bildirildi.



