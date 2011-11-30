T24 LogoT24 Logo
Gündem

Van'da artçılar devam ediyor İSTANBUL (A.A)

30 Kasım 2011 11:29

-Van'da artçılar devam ediyor İSTANBUL (A.A) - 30.11.2011 - Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Ulusal Deprem İzleme Merkezi (UDİM) Müdürü Doğan Kalafat, Van'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki artçı depremin, büyük deprem sonrası bölgedeki deprem aktivitesinin değişmesinden kaynaklandığını belirterek, ''Bölgede gece boyunca 2.5 ile 3.8 büyüklükleri arasında 16 artçı deprem meydana geldi'' dedi. Kalafat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 02.47'de, merkez üssü Van-Kurubaş olan 5.0 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak şunları söyledi: ''Bölgede gece boyunca 2.5 ile 3.8 büyüklükleri arasında 16 artçı deprem meydana geldi. Bunların birçoğu büyük depremin artçısı. Yani Van'da yaşanan büyük depremin etkisiyle oluşmuş artçı depremler. Yaşanan büyük deprem etkisiyle bölgedeki deprem aktivitesi değişti. Bu da farklı fayların hareket etmesine neden olmaktadır. Yaşanan artçı depremler, küçük fay hatlarındaki deprem aktiviteleri. Dolayısıyla bu hareketlerin devam etmesi normal gözüküyor.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24