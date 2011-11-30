-Van'da artçılar devam ediyor İSTANBUL (A.A) - 30.11.2011 - Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Ulusal Deprem İzleme Merkezi (UDİM) Müdürü Doğan Kalafat, Van'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki artçı depremin, büyük deprem sonrası bölgedeki deprem aktivitesinin değişmesinden kaynaklandığını belirterek, ''Bölgede gece boyunca 2.5 ile 3.8 büyüklükleri arasında 16 artçı deprem meydana geldi'' dedi. Kalafat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 02.47'de, merkez üssü Van-Kurubaş olan 5.0 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak şunları söyledi: ''Bölgede gece boyunca 2.5 ile 3.8 büyüklükleri arasında 16 artçı deprem meydana geldi. Bunların birçoğu büyük depremin artçısı. Yani Van'da yaşanan büyük depremin etkisiyle oluşmuş artçı depremler. Yaşanan büyük deprem etkisiyle bölgedeki deprem aktivitesi değişti. Bu da farklı fayların hareket etmesine neden olmaktadır. Yaşanan artçı depremler, küçük fay hatlarındaki deprem aktiviteleri. Dolayısıyla bu hareketlerin devam etmesi normal gözüküyor.''