Van'da Anadolu Ateşi rüzgarı

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN\'da bu yıl 8\'incisi düzenlenen ve 100\'ü aşkın firma, 35 ilin Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İran\'dan 2 belediyenin katıdığı \'Turizm ve Seyahat \' fuarında sahneye çıkan Anadolu Ateşi dans topluluğu, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Türkiye mozaiğini dansla sahneye taşıyan Mustafa Erdoğan\'ın sanat yönetmenliğini yaptığı Anadolu Ateşi dans topluluğu, Van Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda bu yıl 8\'incisi düzenlenen \'Turizm ve Seyahat\' fuarında sahneye çıktı. 100\'ü aşkın dansçının performans sergilediği gösteriyi, aralarında Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak\'ın da bulunduğu yaklaşık 2 bin kişi izledi. Ortadoğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi\'nde, halk danslarını bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleri ile sentezleyerek dünyaya modern standartlarda sunan Anadolu Ateşi dans topluluğu, büyük beğeniyle izlendi. Anadolu Ateşi topluluğu yaklaşık 2 saat sahnede kaldı ve dakikalarca alkışlandı.

Gece geç saatlere kadar eğlenen Vanlılar, bu tür organizasyonların yapılmasının kendilerini memnun ettiğini, Anadolu Ateşi dans topluluğunun geceye ayrı bir renk kattığını, organizasyonu yapan yetkililere teşekür ettiklerini söyledi.

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