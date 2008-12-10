Van'da 'Ana-Kız Okuldayız' seferberliği

Van ve ilçelerinde Ana-Kız Okuldayız kampanyası kapsamında açılan okuma-yazma kurslarına 10 bin 907'si kadın olmak üzere 13 bin 606 kişi katıldı.



Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada , kampanya dahilinde Van ve ilçelerinde alan taraması yapan görevli öğretmenler, 89 bin 632'si kadın olmak üzere toplam 120 bin 298 kişinin okuma yazma bilmediğini belirledi. Çalışmalar kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi bünyesinde bu yıl, 441 kurs açıldı. Bu kurslara 10 bin 907 kadın ve 2 bin 699 erkek katıldı. Van merkeze bağlı Yukarı Bakraçlı köyü ilköğretim okulunda açılan kursun öğrencileri ise sadece kadınlar oldu. Kadınlara haftada 2 saat kurs verildiğini anlatan öğretmen Arzu Mutlu, 23 kadının kursa kayıtlı olduğunu söyledi. Köyün ilk kadın öğretmeni olması nedeniyle kadınlarla iyi diyalog kurduğunu bildiren Mutlu, ''okuma yazma kursu isteği köydeki kadınlarımızdan geldi. Okuma yazmaya çok istekliler. Beklediğimizden daha çok ilgi gördük'' dedi.



'Kendilerini ifade etmek için okuma yazma öğreniyorlar'



Kadınların kendilerini iyi ifade edebilmek için okuma yazma öğrenmek istediklerini dile getiren Mutlu, sorunlarını doktora anlatmakta ve imza kullanmakta sıkıntı çeken kadınların, bu kursları daha fazla tercih ettiğini kaydetti. Kurs öğrencilerinden Saliha Altıntaş ise ''Okumak güzel bir duygu. Bir yere gittiğimde tabelaları okuyamıyordum. Başkalarından yardım almak zorunda kalıyordum. Şimdi okumayı öğrendim ve kent merkezinde rahatlıkla gezebiliyorum'' dedi. Okumayı öğrenmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Saima Göç de ''okuma yazma bilmeyen herkese bu kursları tavsiye ediyorum'' şeklinde konuştu.

