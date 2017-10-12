Van'da altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası günleri başlıyor

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA) - VAN\'da yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması için Ziraat Bankası aracılığı ile \'Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası\' talep toplama işlemi başlatıldı.

Ziraat Bankası\'nın Cumhuriyet Caddesi\'ndeki şubesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Van Bölge Yöneticisi Ercan Durmuş, Türkiye\'de sisteme dahil edilmemiş yastık altında yaklaşık 2 bin 200 ton altın bulunduğunu ve bu tutarın ekonomiye kazandırılmasının önemli olduğunu söyledi.

Durmuş, \"Van\'da Beşyol şubesi, Muradiye şubesi ve Erciş şubesi bu işe aracılık edecek. Bu işte bankalar tarafafından 22 ve 24 ayar altınlar alınıyor. Banka aracılık ettiği için eksper bulundurmak zorundayız. Eksper hem ayarını, hem de değerini tespit ediyor. O günkü değeri neyse, onun üzerinden sertifikaya dönüştürülüyor. Sertifikalar müşteriye fiziki olarak teslim edilmiyor. Banka hesabında olan bilgiler, sertifika yerine geçiyor. Bu işin en büyük avantajı vergi yok. Hesap işletim ücreti, herhangi bir masraf talep etmiyoruz. Özellikle altınların çalınmasına karşı oluşan riski ortadan kaldırıyoruz\" dedi.

Ercan Durmuş, altın tahvili, altına dayalı kira sertifikasının müşteriye ekonomik anlamda da getirisi olduğunu belirterek, \"6 aylık kira oranı, dönemsel yüzde 1.20, yıllık getiri yüzde 2.40’dır. Kupon, kira ödemeleri yatırımcıların hesaplarına Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen yöntemle TL cinsinden aktarılacaktır. Faiz tercih eden yatırımcılar kupon, faiz dışı gelir tercihi olanlar kira geliri elde edecek olup, getiri oranları aynıdır. Altın tahvillerinin, bankamıza satılmak istenmesi durumunda, yüzde 1.5 oranında iskonto uygulanarak bankamız tarafından geri alınabilecek\" dedi.

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