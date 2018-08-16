Van'da AK Parti heyetini taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 12 yaralı

VAN, (DHA)- VAN\'dan Ankara\'ya gitmek üzere yola çıkan AK Parti üyelerini taşıyan otobüsle otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Van-Bitlis karayolu üzerindeki Balaban bölgesinde meydana geldi. Ankara\'da 18 Ağustos tarihinde yapılacak olan AK Parti 6\'ıncı Olağan Kongresi\'ne katılmak üzere bu akşam saatlerinde Van\'dan yola çıkan, AK Partilileri taşıyan 63 AS 359 plakalı otobüs, iddiaya göre karşı yönden gelen ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 DJ8700 plakalı otomobile çarpıştı. Görgü tanıkları otomobilin bariyerlere çarptıktan sonra otobüsle çarpıştığı belirttiler.

Çarpaşmanın şiddetiyle her iki araç da yoldan çıkarken, demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan ve aynı aileden oldukları belirteilen 4 kişi yaşamını yitirdi. Otobüste bulunan AK Parti üyelerinin bulunduğu 12 kişi ise yaralandı. Kazanın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Gevaş Devlet Hastanesi ile Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve özel Lokman Hekim Hastanesi\'ne götürüldü. Kazanın ardından yaralıların bulunduğu hastanelere partililer akın etti.

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