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Yaşam

Van'da 93 kaçak yakalandı

04 Mayıs 2009 21:38

Van’ın Gürpınar ve Erciş ilçelerinde jandarma ekiplerince yürütülen operasyonlarda, yurda kaçak yollarla giriş yapan Pakistan, Afganistan ve Burma uyruklu toplam 93 kaçak yakalandı.

Gürpınar İlçesi Dereyatağı Köyü kırsalında jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda yurda kaçak yolla giriş yaptığı belirlenen 70'i Pakistan, 11'i Afgan ve 3'ü Burma uyruklu olmak üzere toplam 84 kaçak yakalandı.

Öte yandan Erciş- Bitlis karayolunda durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada ise Afganistan uyruklu 9 kaçak daha yakalandı. Gözaltına Pakistan, Afganistan ve Burma uyruklu 93 kaçak, işlemlerinin ardında sınır dışı edilecek.

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