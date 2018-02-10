Van'da 84.5 kilo eroin ele geçirildi

VAN, (DHA)-VAN\'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda, 84 kilo 521 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Van\'ın Cevdetpaşa Mahallesi\'nde buluna bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine polis harekete geçti. İnşaat halindeki 2 katlı eve yapılan operasyonda \'Şila\' adlı özel eğitimli köpekle arama yapıldı. Şila\'nın evin ikinci katında bulunan mazot deposuna tepki vermesi üzerine, depo kesildi. Depoda 164 paket halinde 84 kilo 521 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI