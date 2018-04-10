Van'da 7 sığınakta PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN\'ın Erciş ilçesinde, terör örgütü PKK\'nın kış üstlenme alanlarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda silah, mühimmat, el yapımı pattlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, \'Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik\' operasyonunda Erciş ilçesine bağlı Aladağlar bölgesinde terör örgütü PKK\'ya yönelik operasyon düzenledi. Çok sayıda askerin katıldığı hava destekli operasyonda, teröristlerin kullandığı 7 sığınak ve mevziler tespit edildi.

Sığınaklarda 1 tabanca, 32 tabanca fişeği, 18 makineli tüfek fişeği, 4 roketatar sevk fişeği, 238 piyade tüfeği fişeği, 1 piyade tüfeği şarjörü, 2 roketatar mühimmatı, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 11 tüp, 200 metre kablo, 86 pil, 2 rulo koli bandı,1 şarzlı tornavida seti, 3 akım dönüştürücü, 1 lehim ve çok miktarda muhtelif gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edilirken, bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.



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