Van'da 7 KCK'lıya tahliye kararı

"KCK'ye üye olmak" suçlamasıyla tutuklanan Van İl Genel Meclisi Başkanı Semira Varlı, Çelebibağı Belediye Başkanı Veysel Keser ve bazı BDP yöneticilerinin yargılandığı davanın birinci duruşmasının altıncı oturumu, Van 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Mahkeme heyeti, Semira Varlı'nın da aralarında bulunduğu 7 sanığın tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine, 8 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Van İl Genel Meclisi Başkanı Semira Varlı ile Çelebibağı Belediye Başkanı Veysel Keser'in de aralarında bulunduğu 16 sanık hakkında, "KCK'ye üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmış, sanıklardan biri daha önce tahliye edilmişti.