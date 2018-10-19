Van'da 629 parça tarihi eser ele geçirildi; 4 gözaltı

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)-VAN\'ın Merkez İpekyolu ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, çeşitli dönemlere ait 629 parça tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserlerle ilglii 4 kişi gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak kazı yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik İpekyolu ilçesi\'nde tespit edilen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, evde yapılan aramalarda, 180 Bizans dönemine ait bronz sikke, 146 İslami döneme ait gümüş sikke,120 eski döneme ait garnet taşı, 53 tarihi gümüş obje, 26 yüzük,18 renkli taş,12 eski döneme ait çuvaldız, 11 bilezik,11 hayvan figürlü heykel, 9 şamdan, 8 adet çan topu, 7 beyaz renk düğme, 6 mavi renk yüzük taşı, 6 pembe renk yüzük taşı, 6 taş boncuk, 2 kartal figürlü heykel, 2 eski döneme ait bakır tabak, 1 insan figürlü heykel, 1 at figürlü heykel, 1 çan, 1 altın obje, 1 değirmen, 1 pipo olmak üzere 629 parça tarihi eser ele geçirildi. Polis evde bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı.

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