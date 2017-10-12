Van'da 61 kilo eroin ele geçirildi

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Bostaniçi Mahallesi\'nde bir minibüste yaptığı aramada 61 kilo 271 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez İpekyolu İlçesi Bostaniçi Mahallesi\'nde durumundan şüphelendikleri bir minibüsü durdurararak arama yaptı. Ekiplerin, \'Zeyna\' adlı dedektör köpek yardımıyla yaptıkları aramalarda aracın koltuk altına gizlenen 120 paket halinde 61 kilo 271 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili araçta bulunan E.Y ve A.A. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.



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