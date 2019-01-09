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Van'da 6, Hakkari'de 5, Bitlis'te 1 ilçede okullara kar tatili (3)

VAN'DA 3, HAKKARİ'DE 2 İLÇEDE DAHA OKULLAR TATİL ​Van'ın Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçeleri ile Hakkari'nin Şemdinli ve Derecik ilçelerinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi

09 Ocak 2019 12:41

VAN\'DA 3, HAKKARİ\'DE 2 İLÇEDE DAHA OKULLAR TATİL
​Van\'ın Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçeleri ile Hakkari\'nin Şemdinli ve Derecik ilçelerinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.

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