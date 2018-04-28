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Van'da 59 Afgan kaçak yakalandı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'ın Saray ilçesinde, İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan, 31'i çocuk, 59 Afganistan uyruklu kaçak yakalandı

28 Nisan 2018 13:00

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN\'ın Saray ilçesinde, İran\'dan Türkiye\'ye yasa dışı yollarla giriş yapan, 31\'i çocuk, 59 Afganistan uyruklu kaçak yakalandı.
Saray İlçesi Bakışık Mahallesi\'ndeki Tamer Aydın Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ekipleri, İran sınırından Türkiye\'ye yasa dışı yollarla giriş yapan bir grup kaçağı tespit etti. Harekate geçen ekipler, 31\'i çocuk 59 Afganistan uyruklu kaçağı yakaladı.
Saray İlçe Jandarma Komutanlığı\'na götürülen kaçakların, işlemlerinin ardından Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildiği belirtildi.

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