Van'da 52 kilo eroin, 5 kilo metamfetamin ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN\'da polisin şüphe üzerine bir araçta yaptığı aramada 52 kilo 120 gram eroin, 5 kilo 22 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkez İpekyolu İlçesi Bostaniçi Mahallesinde durumundan şüphelendiği bir aracı durdurararak arama yaptı. \'Şila\' adlı özel eğitimli köpek eşliğinde yapılan aramalarda 103 paket halinde toplam 52 kilo 120 gram eroin ve 5 paket halinde toplam 5 kilo 22 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili E.Ü. ve H.K.\'nın \'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Uyuşturucu Madde Nakletmek\' suçundan gözaltına alındığı belirtilen açırklamada şöyle denildi:

\"Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile Müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir.\"

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