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Van'da 50 kişilik sağlık ve UMKE ekibi, Süleymaniye için hazır

Orhan AŞAN- Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- IRAK'ın Süleymaniye kenti merkezli Richter ölçeğine göre 7

13 Kasım 2017 17:49

Orhan AŞAN- Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- IRAK\'ın Süleymaniye kenti merkezli Richter ölçeğine göre 7.3 büyüklüğündeki depremin ardından, Van\'da aralarında doktorların da bulunduğu 50 kişiden oluşan sağlık ve UMKE ekibi, bölgeye gitmek için hazır bekliyor. 
Doğu ve Güneydoğu\'da birçok kentin etkilendiği yıkıcı depremin ardından,  Van\'da aralarında doktorların da bulunduğu 50 kişiden oluşan 112 Sağlık ve UMKE ekibinin, Sağlık Bakanlığı\'ndan gelecek talimat  doğrultusunda depremin merkez üssü Süleymaniye\'ye gitmek için hazır olduğu belirtildi.
Van  112 Acil Afetler Sağlık ve UMKE Şube Müdürü Halis Gökyer, depremin olduğu ilk andan itibaren 50 kişilik profesyonel ekiple birlikte hazırda beklediklerini belirterek,\"Irak\'ın Süleymaniye kentinde meydana gelen depremin ilk anından itibaren 40 dakika içerisinde 50 UMKE’ciye ulaştık. 5’er kişiden oluşan 10 tim, yani 50 kişiyle hazırız. Bu arkadaşlarımızın tamamı aktif durumda çalışıyor. Ekipmanımız içerisinde 8 şişme çadırımız, özellikle içerisinde tıbbi müdahale yapılabilecek sedyesi olan, tıbbi malzemelerin içinde bulunan çadırlar var. 3 lojistik UMKE aracı, 3 ambulans, 4 yataklı ambulansımız var. Sahra ünitemiz de aktif ve faal durumdadır\" dedi.
\'IRAKLILAR DEPREMDE BİZİ YALNIZ BIRAKMADI, ŞİMDİ SIRA BİZDE\'
Van\'da  sağlık ekiplerinin dışında pasaportu olan 53 uzman hekimin koordine edildiğini ve bakanlığın talimatları doğrultusunda anında bölgeye gönderilebileceklerini söyleyen Gökyer konuşmasını şöyle sürdürdü:
\"Van olarak koordinatör kenti, çevre illerde de 6 UMKE ekibini hazırda bekletiyoruz. Bakanlığımızın talimatı doğrultusunda bölgeye hizmet vermek için araçlarımız ile birlikte bekliyoruz. Ayrıca Van’da bulunan hastanelerde pasaportu olan 53 uzman hekimimiz hazır halde bekliyor. 112 Acil ve UMKE olarak hazır ve faal durumda bekliyoruz. Van il Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM) birimimizde günde 3 kişi nöbet tutmakta, bu birimimizde de aktif olarak sürekli AFAD ile karayolları ile bakanlık SAKOM ile koordineli şekilde çalışmalarını yürütmekte. Kuzey Irak, 2011 Van depreminde bizi yalnız bırakmadı, biz de bu depremde onları yalnız bırakmayacağız.\"
2015 yılında DEAŞ terör örgütünün Kuzey Irak\'a saldırısının ardından bölgeye giden ve ismini vermek istemeyen  Van UMKE personeli ise,  \"2015 yılında terör örgütü DEAŞ, Kuzey Irak’a saldırmıştı. Biz, UMKE ve AFAD olarak saldırıdan etkilenen insanlara yardım etmek için bölgeye gittik. Orada 15 bin kişilik bir kamp kurduk. 3 ay boyunca hizmetlerimiz sürdü. Konteyner kentten, çadır kente bütün sağlık hizmetleri için bölge halkının yanında bulunduk. Kuzey Irak halkı da 2011 Van depreminde bizlere çok yardım etmişti ve  bizleri yalnız bırakmamıştı. Sağlık ekipmanı açısından, çadır açısından, maddi açıdan sürekli yanımızda oldular. Bizler de yaşadıkları bu acı depremden dolayı onları yalnız bırakmayacağız\" diye konuştu.
REKTÖR BATTAL: HER TÜRLÜ YARDIMA HAZIRIZ
Bu arada Van  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof.Dr Peyyami Battal da, merkez üssü Irak\'ın Süleymaniye kenti olan gelen 7.3 büyüklüğündeki deprem ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.  
Prof. Dr. Battal yaptığı açıklamada, üniversitelerinde 400\'e yakın Iraklı öğrencinin eğitim gördüğünü, bu öğrencilerin aileleleri için ne gerekiyorsa yardıma hazır olduklarını söyledi.
Rektör Battal açıklamasında şöyle dedi:
\"Iraklı 400\'e yakın öğrencimiz var. Bu konuda üniversite senatomuzu da topladık. Ne yapabiliriz diye. Kerkük, Süleymaniye, Politeknik, Halepçe, Selahattin, Koya ve Germiyan Üniversitesi rektörlerine de başsağlığı ve geçmiş olsun mesajı gönderdim. Rektörlere gönderdiğim mesajımda yardıma hazır olduğumuzu ilettik. Depremde ailesi zarar gören  öğrenciler için de senato toplantısı yaptık. Irak\'ta yaşanan deprem felaketinden dolayı ailesini görmek için gitmek isteyen öğrenciler için bir otobüs tahsis etmeyi düşünüyoruz.\" 

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