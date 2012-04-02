T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Van'da 5 ayda 9 bin 367 artçı meydana geldi

1945 ve 1972'de Van'da, 1976'da Çaldıran'da ve 1977'de Erciş'te son yüzyılın “büyük depremleri” olduğu belirtilen sarsıntılar kaydedildi

02 Nisan 2012 16:41

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı, Van'da 23 Ekim 2011'den bu yana büyüklükleri 1.5 ile 5.8 arasında değişen 9 bin 367 deprem aktivitesinin tespit edildiğini bildirdi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, deprem aktivitesi bakımından geçmiş dönemlerde de aktif olan Van'da birçok yıkıcı deprem meydana geldi. 1945 ve 1972'de Van'da, 1976'da Çaldıran'da ve 1977'de Erciş'te son yüzyılın “büyük depremleri” olduğu belirtilen sarsıntılar kaydedildi.

23 Ekim 2011'de ana şoktan sonra da bölgede artçı deprem aktivitesi devam etti. 2 Nisan 2012 itibarıyla elde edilen verilere göre, büyüklükleri 1.5  ile 5.8 arasında değişen 9 bin 367 deprem aktivitesi tespit edildi.
 
Büyüklüğü 5 ile 6 arasında değişen 12, 4 ile 5 arasında 176, 3 ile 4 arasında 2 bin 268, 2 ile 3 arasında 6 bin 754 ve 2'den küçük 102 adet artçı deprem meydana geldi.
 
 

Bulanık Depremi

 
 
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan elde edilen verilerde, Muş Bulanık'ta 26 Mart'ta saat 13.35'te 5 büyüklüğünde meydana gelen depremin ana şokundan itibaren büyüklükleri 1.7 ile 3.8 arasında değişen 127 adet artçının kaydedildiği bildirildi.
 
Muş ilinin birinci derecede tehlikeli deprem bölgesinde olduğu ifade edilerek, ana şok ve daha sonra meydana gelen artçı depremlerin Muş'un kuzey doğusunda yer alan Bulanık ilçesinin kuzeyinde dağılım gösterdiği bildirildi.
 
Bölgenin, “Muş Bindirmesi” ve “Malazgirt fay zonlarının” etkisi altında olduğu belirtilerek, tarihsel dönemlerde de birçok yıkıcı depreme maruz kalan Muş'ta, son yüzyılda büyüklükleri 5 ile 6.9 arasında değişen 6 büyük depremin meydana geldiği kaydedildi.
 
Depremlerin meydana geldiği her iki bölgede de AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'nın Ulusal Sismolojik Deprem Gözlem Ağı ve Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Gözlem Ağı tarafından deprem aktivitesinin her gün 24 saat izlendiği vurgulandı.

ETİKETLER

Vandeprem

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24