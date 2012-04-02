Van'da 5 ayda 9 bin 367 artçı meydana geldi

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı, Van'da 23 Ekim 2011'den bu yana büyüklükleri 1.5 ile 5.8 arasında değişen 9 bin 367 deprem aktivitesinin tespit edildiğini bildirdi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, deprem aktivitesi bakımından geçmiş dönemlerde de aktif olan Van'da birçok yıkıcı deprem meydana geldi. 1945 ve 1972'de Van'da, 1976'da Çaldıran'da ve 1977'de Erciş'te son yüzyılın “büyük depremleri” olduğu belirtilen sarsıntılar kaydedildi.

23 Ekim 2011'de ana şoktan sonra da bölgede artçı deprem aktivitesi devam etti. 2 Nisan 2012 itibarıyla elde edilen verilere göre, büyüklükleri 1.5 ile 5.8 arasında değişen 9 bin 367 deprem aktivitesi tespit edildi.

Büyüklüğü 5 ile 6 arasında değişen 12, 4 ile 5 arasında 176, 3 ile 4 arasında 2 bin 268, 2 ile 3 arasında 6 bin 754 ve 2'den küçük 102 adet artçı deprem meydana geldi.

Bulanık Depremi

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan elde edilen verilerde, Muş Bulanık'ta 26 Mart'ta saat 13.35'te 5 büyüklüğünde meydana gelen depremin ana şokundan itibaren büyüklükleri 1.7 ile 3.8 arasında değişen 127 adet artçının kaydedildiği bildirildi.

Muş ilinin birinci derecede tehlikeli deprem bölgesinde olduğu ifade edilerek, ana şok ve daha sonra meydana gelen artçı depremlerin Muş'un kuzey doğusunda yer alan Bulanık ilçesinin kuzeyinde dağılım gösterdiği bildirildi.

Bölgenin, “Muş Bindirmesi” ve “Malazgirt fay zonlarının” etkisi altında olduğu belirtilerek, tarihsel dönemlerde de birçok yıkıcı depreme maruz kalan Muş'ta, son yüzyılda büyüklükleri 5 ile 6.9 arasında değişen 6 büyük depremin meydana geldiği kaydedildi.

Depremlerin meydana geldiği her iki bölgede de AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'nın Ulusal Sismolojik Deprem Gözlem Ağı ve Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Gözlem Ağı tarafından deprem aktivitesinin her gün 24 saat izlendiği vurgulandı.