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Yaşam

Van'da 40 öğrenci civadan zehirlendi

Van'ın Özalp ilçesine bağlı bir köy okulunda yapılan deney sırasında cıva tüpünün yere düşmesi üzerine sınıftaki 40 öğrenci, hastaneye kaldır

23 Şubat 2011 02:00

T24 - Van'ın Özalp ilçesine bağlı bir köy okulunda yapılan deney sırasında cıva tüpünün yere düşmesi üzerine sınıftaki 40 öğrenci, hastaneye kaldırıldı.


Özalp ilçesine bağlı Aşağı Tulgalı köyündeki ilköğretim okulu 8-B sınıfı öğrencilerinin, fen bilgisi teknolojisi dersini işlediği laboratuvarda, deney yapıldı.

Deney sırasında, içinde cıva bulunan tüp yere düşerek kırıldı. Cıvanın yayılması üzerine endişelenen okul idarecileri ve öğretmenler, 40 öğrenciyi Özalp Aile Sağlığı Merkezine götürdü.

Burada yapılan incelemenin ardından 40 çocuk, minibüslerle Van Çocuk Hastanesine sevk edildi. Kan örneği alınan çocukların 12 saat gözetim altında tutulacağı bildirildi.

Hastaneye gelen İl Milli Eğitim Müdürü Ali İhsan Sayılır, çocukları ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Sayılır, çocukların genel durumunun iyi olduğunu, herhangi bir sorun bulunmadığını ifade etti.

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