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Van'da 4 PKK'lının öldürüldüğü bölgede silah ve mühimmat ele geçirildi

BAŞKALE(Van), (DHA) - VAN'ın Başkale İlçesi kırsalında saldırı hazırlığındaki 4 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirilmesinin ardından arazide yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

19 Ağustos 2017 18:42

BAŞKALE(Van), (DHA) - VAN\'ın Başkale İlçesi kırsalında saldırı hazırlığındaki 4 PKK\'lı teröristin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirilmesinin ardından arazide yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. 
Bölgede yapılan arama tarama çalışmalarında, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 1 kalaşnikof tüfek, 1 tabanca, 16 dolu şarjör, roketatar, 5 roketatar mühimmatı, savunma ve saldırı tipi 8 el bombası, araç telsizi, güneş paneli, kamera ve örgütsel doküman ele geçirildiği, bölgedeki operasyonların sürdüğü belirtildi. 

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