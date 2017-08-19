Van'da 4 PKK'lının öldürüldüğü bölgede silah ve mühimmat ele geçirildi

BAŞKALE(Van), (DHA) - VAN\'ın Başkale İlçesi kırsalında saldırı hazırlığındaki 4 PKK\'lı teröristin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirilmesinin ardından arazide yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Bölgede yapılan arama tarama çalışmalarında, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 1 kalaşnikof tüfek, 1 tabanca, 16 dolu şarjör, roketatar, 5 roketatar mühimmatı, savunma ve saldırı tipi 8 el bombası, araç telsizi, güneş paneli, kamera ve örgütsel doküman ele geçirildiği, bölgedeki operasyonların sürdüğü belirtildi.