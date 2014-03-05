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Yaşam

Van'da 4 büyüklüğünde deprem

Van'da merkez üssü Mollakasım köyü olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

05 Mart 2014 16:37

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezinden alınan bilgiye göre, saat 14.03'te merkez üssü Mollakasım köyü olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can ve mal kaybının olmadığı, kent merkezinden de hissedilen depremin kısa süreli paniğe neden olduğu belirtildi.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü yetkilileri, kent merkezi ile çevre ilçelerden de hissedilen depremle ilgili şimdiye kadar kendilerine herhangi bir ihbarda bulunulmadığını ifade etti.

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