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Van'da 36 kaçak yakalandı

VAN, (DHA)- VAN'da jandarma ekiplerinin yaptıkları yol ve kimlik kontrollerinde, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirtilen Afganistan ve İran uyruklu 36 göçmen yakalandı

13 Nisan 2018 22:28

VAN, (DHA)- VAN\'da jandarma ekiplerinin yaptıkları yol ve kimlik kontrollerinde, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirtilen Afganistan ve İran uyruklu 36 göçmen yakalandı.
Van Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, Erciş ilçesi Çelebibağı Mahallesi Kadınlar Plajı mevkiinde Afganistan uyruklu 19; Gevaş ilçesinde 6 İran ve 4 Afganistan; Tuşba ilçesinde ise 7 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 36 kaçak yakalandı. Kaçaklar işlemlerinin bitmesinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere, İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi. Kaçaklara yardım ettikleri belirtilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

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