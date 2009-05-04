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Yaşam

Van'da 31 kilo uyuşturucu ele geçirildi

04 Mayıs 2009 22:54

Van Emniyeti'nin Çaldıran ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 31 kilo 367 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir ihbar üzerine Çaldıran İlçesi'nden Van'a gelen S.B. yönetimindeki aracı takibe aldı. Yapılan takip sonucu Çaldıran yakınlarında durdurulan araçta narkotik köpeklerinin de yardımıyla yapılan aramada gizli bölmelere zulalanmış 42 paket halinde 31 kilo 367 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü S.D. ve araçta bulunan A.Ç, S.D, S.D, ve S.D, gözaltına alındı.

Gözaltına alınan, S.D, S.D, ve S.D çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken S.D ve A.Ç, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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