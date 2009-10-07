Van’da 3 PKK’lı terörist ölü ele geçirildi



VAN’ın Çaldıran İlçesi kırsalında güvenlik güçleri ile bir grup PKK’lı terörist arasında çatışma çıktı. Çatışmada 3 PKK’lı terörist öldürüldü.



Çaldıran İlçesi Oğul mevkiinde arama- tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri, bugün sabah saatlerinde bir grup PKK’lı teröristle karşılaştı. Teröristler, güvenlik güçlerinin ‘Teslim ol’ çağrısına ateşle karşılık verdi. Bunun üzerine çıkan çatışmada PKK’lı 3 terörist öldürüldü, onlara ait 3 silah ele geçirildi.



Bölgedeki operasyonların sürdüğü belirtildi.