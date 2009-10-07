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Yaşam

Van'da 3 PKK'lı terörist ölü ele geçirildi

07 Ekim 2009 20:15

Van’da 3 PKK’lı terörist ölü ele geçirildi

VAN’ın Çaldıran İlçesi kırsalında güvenlik güçleri ile bir grup PKK’lı terörist arasında çatışma çıktı. Çatışmada 3 PKK’lı terörist öldürüldü.

Çaldıran İlçesi Oğul mevkiinde arama- tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri, bugün sabah saatlerinde bir grup PKK’lı teröristle karşılaştı. Teröristler, güvenlik güçlerinin ‘Teslim ol’ çağrısına ateşle karşılık verdi. Bunun üzerine çıkan çatışmada PKK’lı 3 terörist öldürüldü, onlara ait 3 silah ele geçirildi.

Bölgedeki operasyonların sürdüğü belirtildi.

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