Van'da 3 PKK'lı öldürüldü

VAN, (DHA) - VAN İl Jandarma Komutanlığı\'nın yaptığı çalışmalarda Gürpınar İlçesi Nebirnav Yaylasına geldiği belirlenen 3 PKK\'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Van Valiliği, Gürpınar ilçesi kırsalında bulunan Nebirnava Yaylası\'na düzenlenen hava harakatı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, \"İl Jandarma Komutanlığımızın yaptığı çalışma neticesinde, 23 Ağustos 2017 tarihinde, İlimiz Gürpınar İlçesi Nebirnav Yaylasına 3 kişilik BTÖ mensubunun geldiği tespiti yapılmış, teröristler Hava Kuvvetlerimizin desteğiyle yapılan operasyonla etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonun gerçekleştiği bölgede yapılan arama- tarama faaliyeti neticesinde, 1 Biksi makinalı tüfek, 1 M 16 piyade tüfeği, 1 keskin nişancı tüfeği, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği ve çok sayıda el bombası ele geçirilmiştir. Böylece son 1 hafta içerisinde Van İli genelinde İl Jandarma Komutanlığımızın yaptığı operasyonlar neticesinde toplam 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir\" denildi.