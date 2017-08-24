T24 LogoT24 Logo
Gündem

Van'da 3 PKK'lı öldürüldü

VAN, (DHA) - VAN İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı çalışmalarda Gürpınar İlçesi Nebirnav Yaylasına geldiği belirlenen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

24 Ağustos 2017 13:18

VAN, (DHA) - VAN İl Jandarma Komutanlığı\'nın yaptığı çalışmalarda Gürpınar İlçesi Nebirnav Yaylasına geldiği belirlenen 3 PKK\'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Van Valiliği, Gürpınar ilçesi kırsalında bulunan Nebirnava Yaylası\'na düzenlenen hava harakatı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, \"İl Jandarma Komutanlığımızın yaptığı çalışma neticesinde,  23 Ağustos 2017 tarihinde, İlimiz Gürpınar İlçesi Nebirnav Yaylasına  3 kişilik  BTÖ mensubunun geldiği tespiti yapılmış,  teröristler Hava Kuvvetlerimizin desteğiyle yapılan operasyonla etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonun gerçekleştiği bölgede yapılan arama- tarama faaliyeti neticesinde, 1 Biksi makinalı tüfek, 1 M 16  piyade tüfeği, 1 keskin nişancı tüfeği, 1 Kalaşnikof  piyade tüfeği ve çok sayıda el bombası ele geçirilmiştir. Böylece son 1 hafta içerisinde Van İli genelinde İl Jandarma Komutanlığımızın yaptığı operasyonlar neticesinde toplam 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir\" denildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

VAN DHAVANJandarma KomutanlığıGürpınarNebirnav YaylasınaPKKVan Valiliği GürpınarNebirnava YaylasıAçıklamadaJandarma KomutanlığımızınAğustosHava KuvvetlerimizinOperasyonunBiksiKalaşnikof  piyadeBöylece

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24