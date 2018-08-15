Van'da 299 kaçak yakalandı

VAN, (DHA)- VAN\'ın Merkez İpekyolu ilçesinde, polisin 3 ayrı adrese düzenlediği operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 299 kaçak yakalandı. Organizatör olduğu belirtilen 2 kişi ise gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesinde 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, yasadışı yollardan yurda giriş yapan Afganistan ve Pakistan uyruklu 299 kaçak yakalandı. Kaçakları yurda getirdikleri tespit edilen 2 kişi de gözaltına alındı.

Kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

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