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Van'da 254 kilo eroin ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'da polisin operasyon düzenlediği bir evde 254 kilo 81 gram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

25 Ekim 2017 12:45

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN\'da polisin operasyon düzenlediği bir evde 254 kilo 81 gram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Van\'da 10 ayda yapılan operasyonlarda ele geçirilen eroin miktarının ise 3 ton 145 kilo 816 grama ulaştığı açıklandı.  
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aldıkları bir istihbarat üzerine merkez İpekyolu ilçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi\'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 493 paket halinde 254 kilo 81 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili M.K. ve B.P. uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Ayrıca ilde 1 Ocak - 24 Ekim 2017 tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 140 operasyon yaptığı, bu operasyonlarda 3 ton 145 kilo 816 gram eroin ele geçirildiği belirtildi.

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