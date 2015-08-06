Van'da 250 yıllık otlu peynir bulundu!

Van kahvaltısının vazgeçilmez tatlarından olan otlu peynirin 250 yıl önce de küplerle yere gömülerek saklandığı ortaya çıktı. Van’ın Gürpınar ilçesinin Güzelsu Mahallesi’ndeki tarihi Hoşap Kalesi’nde yapılan arkeolojik kazılarda 4 küp içerisinde 250 yıl öncesine ait otlu peynir bulundu. Kazı Başkanı YYÜ Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Top, bu yılki kazılarda kendilerini en heyecanlandıran bulgunun küpler olduğunu söyledi.

Van’ın Gürpınar ilçesine bağlı 40 kilometre uzaklıkta Güzelsu Mahallesi’nde 1643 yılında Mahmudi Süleyman tarafından yaptırılan Hoşap Kalesi’nde 9 yıldır sürdürülen kazılarda önemli bulgular elde ediliyor. DHA’da yer alan habere göre, birçok mimari buluntuların dışında bu yıl kalede mutfak olarak kullanılan kısımda 250 yıllık olduğu belirlenen küpler ve otlu peynir bulundu. Kireçleşmiş ve tortulaşmış halde bulunan peynirlerin, Van’da geleneksel olarak kullanılan otlu peynirin tarihi hakkında da önemli ipuçları verdiği belirtildi.

Kaledeki Arkeolojik kazıya başkanlık yapan YYÜ Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Top, küplerin kendileri için çok değerli bir bulgu olduğunu belirterek,"Mimari buluntular kadar bu sene kalede bulduğumuz 4 küp bizi şaşırttı. Kalenin seyir köşkünün hemen altında mutfak olarak kullanıldığını değerlendirdiğimiz bölümde yan yana 60 santimetre uzunluğunda 4 küp bulduk. Biri kırık olan küplerin diğerlerinin ağzı toprakla kapatılmıştı. Küplerin içinde tortulaşmış ve kireçleşmiş peynir kalıpları var. Bunu ayrıca üniversitemizde ilgili birimlerce de inceleteceğiz" dedi.