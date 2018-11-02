T24 LogoT24 Logo
Gündem

Van'da 23 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)- VAN'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği iki ayrı operasyonda 23 bin 120 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

02 Kasım 2018 13:45

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)- VAN\'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği iki ayrı operasyonda 23 bin 120 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Çaldıran ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı şüpheli şahısların İran\'dan temin ettikleri kaçak sigaraları, sınır hattından yurda yasa dışı yollarla geçirecekleri bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin, İran sınır hattına düzenlediği operasyonda 16 çuval içerisinde 20 bin 380 paket kaçak sigara ele geçirildi. Jandarma olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı. 
Öte yandan jandarma ve KOM ekiplerinin, Çaldıran\'ın Ummutepe Mahallesi\'ndeki bir adrese düzenledikleri operasyonda ise, 2 bin 740 paket kaçak sigara ele geçirdi. Sigaralar ile ilgili ev sahibi şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.
FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Behçet DALMAZVANDHA VANJandarma KomutanlığıEkiplerinJandarmaKOMUmmutepe MahallesiSigaralarFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24