Van'da 23 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)- VAN\'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği iki ayrı operasyonda 23 bin 120 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Çaldıran ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı şüpheli şahısların İran\'dan temin ettikleri kaçak sigaraları, sınır hattından yurda yasa dışı yollarla geçirecekleri bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin, İran sınır hattına düzenlediği operasyonda 16 çuval içerisinde 20 bin 380 paket kaçak sigara ele geçirildi. Jandarma olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan jandarma ve KOM ekiplerinin, Çaldıran\'ın Ummutepe Mahallesi\'ndeki bir adrese düzenledikleri operasyonda ise, 2 bin 740 paket kaçak sigara ele geçirdi. Sigaralar ile ilgili ev sahibi şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI