Van'da 216 kilo 490 gram eroin ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN\'ın Erciş İlçesi\'nde polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı aracın arka kısmında MDF panellerinin içerisinde 423 paket halinde 216 kilo 490 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Erciş İlçesi\'nde denetim noktası oluşturdu. Bu denetimler sırasında şüphe üzerine durdurulan araçta ise \'Rexo\' isimli narkotik dedektör köpekle arama yapıldı. Yapılan aramada; aracın arka kısmındaki MDF panellerinin içerisinde zulalanmış şekilde 423 ayrı paket halinde 216 kilo 490 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili H.K., \'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek\' suçundan gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

Yapılan açıklamada 1 Ocak- 17 Ekim 2017 tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 136 operasyonda yapıldığı ve bu operasyonlarda 2 ton 689 kilo 984 gram eroin ele geçirildiği belirtildi. Yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

\"Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile Müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir.\"

FOTOĞRAFLI