Van'da 20 bin aileye ramazan kolisi

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN\'da ihtiyaç sahibi vatandaşlara, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan, içinde temel gıda ve temizlik ürünlerinin bulunduğu 20 bin ramazan kolisinin dağıtımına başlandı.

​Ramazan ayının gelmesiyle birlikte kent merkezi ve ilçelerde sofralar kurulurken, bir yandan da ihtiyaç sahibi ailelerin sıkıntı yaşamaması için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Van Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Daire Başkanlığı, 20 bin aileye Ramazan kolisi dağıtımına başladı. Sosyal hizmet uzmanları tarafından il genelinde tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve temizlik maddelerini içeren iki adet Ramazan kolisi veriliyor. Kapıda teslim edilen ramazan kolilerinin içerisinde pirinç, mercimek, bulgur, kuru fasulye, toz şeker, çay, zeytin, makarna, sıvı yağ, un ve temizlik ürünleri bulunuyor.

Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Daire Başkanı Erkan Akın, 30 kilogramlık erzak paketlerinin dağıtımı öncesi gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için titiz bir çalışma yaptıklarını söyledi. Devletin şefkat elini her zaman vatandaşa uzatacaklarını belirten Akın, \"Van merkezden sınır hattındaki en ücra köyümüze dahi kolilerimizi adrese teslim ediyoruz. Her bir aileye 2 koli veriyoruz. Kolilerimizde temel gıda ve temizlik ürünleri var. Vatandaşlarımız bu uygulamadan oldukça memnun oldu. Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Dairesi Başkanlığı olarak bu yıl birçok ihtiyaç sahibi aileye yardımda bulunduk. Yardımlarımız devam edecektir.\" dedi.

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