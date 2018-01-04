Van'da 19 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirildi

VAN, (DHA)- VAN\'da Jandarma ekiplerinin farklı yerlerde yaptıkları yol denetimlerinde 19 bin 870 paket kaçak sigara ile 360 bandrolsüz hayvan ilacı ile geçirildi.

Van Valiliği, jandarma ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmalarla ilgili açıklamada yaptı. Açıklamada, Muradiye ilçesi Alpaslan jandarma Karakolu ekiplerince, icra edilen yol güvenliği ve kontrol devriyesinin şüpheli görerek ses ve ışıklı ikazına rağmen durmayan aracın sürücüsünün yoluna devam ettiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

\"Olay yerinde hazır bulunan jandarma ekiplerince yapılan kovalamaca neticesinde şüpheli araç yol üzerindeki boş arazide terk edilmiş vaziyette yakalanmıştır. Araç içerisinde yapılan arama neticesinde 9 bin 750 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilmiş. Yapılan inceleme ve araştırma neticesinde araç sahibi ve şoförü tespit edilmiş, araç sahibi ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakılmıştır. Açık kimlik bilgileri tespit edilen araç sürücüsü şüpheli şahsın yakalanması için gerekli işlemler başlatılmıştır. Ayrıca icra edilen yol emniyet ve kontrol devriyelerinde Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığınca 7 bin 620 ve Bebleşin Jandarma Karakol Komutanlığınca da 2 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Erçek Jandarma Karakol Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda ise 360 adet bandrolsüz hayvan ilacı ele geçirilmiştir. Olaylarla ilgili olarak üç şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.\"



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