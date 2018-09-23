Van'da 18 dakika arayla iki deprem

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) - VAN\'da, Richter ölçeğine göre, 18 dakika arayla 3.0 ve 3.9 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Hasara neden olmayan depremler, korkurya neden oldu.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı\'nın verilerine göre, saat 17.37\'de, yerin 7.00 kilometre derinliğinde, merkez üssü merkez Tuşba ilçesi olan 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kentte, 18 dakika sonra saat 17.55\'te, yerin 21.81 kilometre derinliğinde, merkez üssü Tuşba ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi. Depremlerde, can ve mal kaybı olmadı, kısa süreli korku yaşandı.