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VAN'DA 161 KİLO 466 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ VAN (A.A)

08 Şubat 2011 13:39

-VAN'DA 161 KİLO 466 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ VAN (A.A) - 08.02.2011 - Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir evde yapılan aramada, 161 kilo 466 gram eroin ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen M.K'yi takibe aldı. Yaklaşık 3 ay süren teknik takibin ardından M.K'nin Yeni Mahalle'deki evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 161 kilo 466 gram eroin bulundu.  Olayla ilgili ev sahibi M.K ile uyuşturucuyla bağlantısı bulunan E.D ve M.D gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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