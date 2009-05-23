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Yaşam

Van'da 15 kaçak yakalandı

23 Mayıs 2009 00:27

Van'ın Gevaş ilçesinde, yurda kaçak yollarla giriş yapan 15 yabancı uyruklu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Balaban köyü çıkışında yol kontrollerini sürdüren Jandarma Komutanlığı ekipleri, K.P. yönetimindeki 65 AC 711 plakalı minibüste kimlik kontrolü yaptı.

Kontrollerde, yurda kaçak yollarla giriş yapan 10 Afganistan, 3 Pakistan ve 2 Irak uyruklu yakalandı.

Savcılık tarafından ifadeleri alınan yabancı uyruklulardan biri Jandarma Komutanlığına ait minibüse bindirildiği sırada kaçtı.

Kaçan yabancı uyruklu, kent merkezindeki çarşıda yakalandı. Gözaltına alanın yabancı uyrukluların gerekli yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edileceği bildirildi.

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