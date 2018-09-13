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Van'da 14 kişilik minibüste 52 kaçak göçmen yakalandı

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'da polisin durdurduğu minibüste, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen yabancı uyruklu 52 kaçak göçmen yakalandı

13 Eylül 2018 12:18

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN\'da polisin durdurduğu minibüste, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen yabancı uyruklu 52 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Organize Şuçlarla Mücadele ekipleri, Tuşba ilçesi, Gedikbulak Mahallesi, Van- Erciş Karayolu üzerinde, durumundan şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu. Minibüsün kapılarını açan polis, 14 kişilik aracın içinde 52 kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Kaçak göçmenler gerekli işlemlerinin yapılması için Timar Jandarma Karakolu\'na teslim edilirken, minibüs sürücüsü R.D., gözaltına alındı.

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